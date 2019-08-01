تونس تعلن موعد الترشح لانتخابات الرئاسة

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تونس

وفاة السبسي

وكالة تونس

أعلنت وكالة الأنباء التونسية الرسمية بدء قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية الجديدة غدا الجمعة.

وقالت الوكالة إنه سيتم فتح أبواب لجنة الانتخابات من الساعة الثامنة صباحا إلى السادسة مساء بالمقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.

وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات بعد وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن تقديم موعد الانتخابات إلى 15 سبتمبر المقبل بدلا 17 نوفمبر.

فيما قال حزب تحيا تونس الليبرالي اليوم الأربعاء إنه سيرشح زعميه يوسف الشاهد رئيس الوزراء الحالي للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر المقبل عقب وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي.


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