الموت يفجع الفنانة هالة صدقي

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محمد فضل- متابعات

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الموت

هالة صدقي

والدتها

فجع الموت الفنانة المصرية الشهيرة هالة صدقي، وسط حالة تعاطف وحزن في الوسط الفني.

وسرعان ما انتقلت الفنانة إلى القاهرة للحاق تشييع الجثمان مساء اليوم، ودفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.
ومن المقرر أن تتلقى صدقى العزاء فى كنيسة المرعشلى، لكن لم يتم تحديد الموعد حتى الآن.

وقال المخرج الكبير عمر زهران، إن والدة الفنانة هالة صدقي، توفيت اليوم.

وأضاف زهران في تصريحات نقلها موقع مصراوي، أنه يعزي الفنانة هالة صدقي في وفاة والدتها، داعيًا المولي للفقيدة بالرحمة والغفران، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان".

ومن المقرر تشييع الجثمان اليوم، ودفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، فيما لم يحدد موعد العزاء حتى الآن.

وكان الفنان المخرج عمر زهران قد اشترك مع الفنانة هالة صدقي في مسلسل "بركة" في رمضان الماضي.


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