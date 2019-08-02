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شرطة المكسيك تقتل مهاجرا حاول تسلق قطار

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بالصور.. المكسيك تحتفل بذكري استقلالها

المصريون ووكالات

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قطار يصدم سيارة إسعاف

قتلت الشرطة المكسيكية مهاجرًا من السلفادور بولاية كواهويلا شمالي البلاد، أراد تسلق قطار شحن متجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر بيان صادر عن مركز إيواء المهاجرين بمدينة "سالتيلو" المكسيكية، الخميس، أن نحو 10 مهاجرين ركضوا باتجاه قطار شحن متجه إلى الولايات المتحدة، وأن الشرطة قتلت مهاجرا من السلفادور.
من جهته، قال مكتب النيابة العامة بسالتيلو، في بيان، إن 4 أشخاص ضمن مجموعة مهاجرين تحرشوا لفظيا برجال الأمن، ليطلق أحدهم النار على الشرطة والأخيرة ردت عليه ما أدى إلى مقتله.
ورغم أن تسلق القطارات غير قانوني في المكسيك، فإن المهاجرين يحاولون تسلق قطارات شحن متجة إلى الولايات المتحدة بهدف الوصول إليها. -

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