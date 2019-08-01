عمرو عبد الحميد: هذا الأمر يلتهم كل إنجازات الدولة

قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، إن الزيادة السكانية تلتهم إنجازات الدولة والمشاريع الناجحة ويجب مواجهتها.



وأضاف، خلال تقديمه برنامج «المشهد»، عبر شاشة «TEN»، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن أدوات مواجهة ظاهرة الزيادة السكانية في مصر يجب أن تكون مختلفة عن التجربة الصينية، التي لم تحقق نجاحًا كبيرًا، بل وسببت مشكلة فيما يتعلق بنسبة عدد الذكور والإناث.

