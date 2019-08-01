عبد المنعم سعيد: لم تّعد الحياة السياسية الحزبية في مصر قوية

أشاد د.عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، بالمؤتمر السابع للشباب الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن هذا المؤتمر يُعد تقليد حديث للتواصل السياسي الجماهيري، حيث إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل أعضاء الحكومة وكذلك الأحزاب السياسية والشباب بمختلف الطوائف لهذا المؤتمر رسالة جيدة للغاية.

وأضاف «سعيد»، خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أنه لا يوجد في مصر حاليًا أحزاب سياسية تقوم بعمل تواصل مباشر مع الشعب، ولم تّعد الحياة السياسية الحزبية في مصر قوية وفعالة، وهو ما يُزيد من أهمية مؤتمرات الشباب.

