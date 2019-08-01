  • الجمعة 02 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر02:36 ص
بحث متقدم
الإعلامي نشأت الديهي

"الديهي" يطالب بإقرار غرامات مالية على الزواج والطلاق

توفيق عكاشة

"عكاشة": لولا السيسي لأصبحت مصر "سيدة الفقر في العالم"

عبد المنعم سعيد

عبد المنعم سعيد: لم تّعد الحياة السياسية الحزبية في مصر قوية

عمرو عبد الحميد

عمرو عبد الحميد: هذا الأمر يلتهم كل إنجازات الدولة

جمال خاشقجي

تصعيد جديد بالكونجرس الأمريكي ضد السعودية بسبب "خاشقجي"

محمد صلاح

مفاجأة.. حالة محمد صلاح الصحية في خطر

بالفيديو.. هالة صدقي: "المثليين جنسيًا بيصعبوا عليا"

الموت يفجع الفنانة هالة صدقي

إقامة حد الجلد

إقامة حد الجلد على 11 شاب وفتاة في أفعال مخلة

اتحاد الكرة

مفاجأة.. «ساويرس» يترشح لرئاسة اتحاد الكرة

أرشيفية

القبض على شيخ مارس الجنس مع 6 فتيات

بالفيديو..

"الديهي" يطالب بإقرار غرامات مالية على الزواج والطلاق

آخر الأخبار

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

لمروره بأزمة مالية.. انتحار كهربائي في أسيوط

#

مسجل خطر ينهى حياته بـ«إيشارب»

#

بالفيديو.. عبد الحميد لـ"الديهي" : "اهدي و افتكر اللي حصلك"

#

إجبار الفتيات المسلمات في الصين على الزواج بغير مسلمين

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، ظاهرة الزيادة السكانية، قائلًا: إن مصر تزيد حوالي 2.5 مليون نسمة سنويًا، حيث اعتبر أن هذا الرقم يمثل تعدادًا سكانيًا للكثير من الدول صغيرة المساحة.
وأضاف «الديهي»، خلال تقديم برنامج «المشهد»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية «TeN»: «قطر قد التجمع الخامس والقطامية قدها وأغنى منها، لكن للأسف ربع المجتمع فقير وأمي».
وتابع: «إحنا اللي يتجوز مرة يبقى نباركله، بس اللي يتجوز تاني يدفع للدولة 50 ألف جنيه، واللي يتجوز ثالث يدفع للدولة 100 ألف جنيه، واللي عاوز يطلق يدفع 50 ألف جنيه عشان نضبط الموضوع ده».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

الصحافة والكنيسة القبطية

القس مكاريوس فهيم قليني

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» 5 حقوق جديدة للمرأة بالسعودية.. تعرف عليها
» إثر فيديو لسياح إسرائيليين.. الأردن يغلق "مقام النبي هارون"
» السلطات الإيطالية توقف قساً بتهمة "التحرش الجنسي"
» معارض روسي يطالب بتحقيق حكومي باحتمال تسميمه
» «صلاح» يسخر من نجم عالمي:«لا تبكي يا عزيزي»
» بالفيديو.. لحظة استقبال "البشير" فى عزاء والدته
» شاهد.. تطبيق حد الزنا على الرجال والنساء بإندونيسيا
» تعرف على موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2019
» تفاصيل انتقال مهاجم الزمالك إلى الرجاء المغربي
» رسميًا.. «زيزو» مستشارًا فنيًا لـ«بيراميدز»
» «قفشة»: «أبوتريكة» مثلي الأعلى.. والتتويج بالبطولات هدفي مع الأهلي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:43 ص

  • فجر

    03:43

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج