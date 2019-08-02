» وليد سليمان يكشف سر جديد بِشأن إصابة حارس الزمالك

أكد وليد سليمان، نجم فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، ومنتخب مصر، أن سبب أصابة محمود "جنش" حارس مرمى الزمالك، خلال معسكر الفراعنة بقطع فى وتر أكيلس، هو الفكر الذهنى عند اللاعب نفسه وليس الحمل التدريبى.
وقال "الحاوى" وليد سليمان فى تصريح له، أن الحارس الدولى "جنش" تنبأ بإصابته قبل إنطلاق المران الأساسى للمنتخب الوطنى، وتحدث حارس الزمالك مع زميله محمود حمدى "الونش" واكد له أنه سيصاب فى مران اليوم، وهو ما حدث بالفعل.
وتعرض محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك لإصابة بقطع فى وتر أكيلس خلال مشاركته فى تدريبات المنتخب ببطولة أمم أفريقيا 2019 التى استضافتها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الجارى، والتى توج بلقبها المنتخب الجزائرى.
وقدم محمود "جنش" مستوى رائع خلال حراسة عرين نادى الزمالك هذا الموسم، واستطاع أن يحقق مع فريقه بطولة الكونفدرالية الأفريقى.