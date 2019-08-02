» وليد سليمان يكشف سر جديد بِشأن إصابة حارس الزمالك

أكد وليد سليمان، نجم فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، ومنتخب مصر، أن سبب أصابة محمود "جنش" حارس مرمى الزمالك

، خلال معسكر الفراعنة بقطع فى وتر أكيلس، هو الفكر الذهنى عند اللاعب نفسه وليس الحمل التدريبى.