السعودية تسمح للمرأة بالسفر دون موافقة "ولي الأمر"

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السعودية تتجه لمنح النساء الحرية فى السفر

قالت وسائل إعلام سعودية ، مساء الخميس، إن المملكة أعلنت عن تعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية بما يمنح المرأة حق استخراج جواز السفر والسفر دون اشتراط موافقة ولي الأمر، وتقر للمرأة حقوقا ضمن أنظمة الأحوال المدنية والعمل.

ونقلت قناة "العربية" أن الحكومة أدخلت تعديلات على نظامي الأحوال المدنية ووثائق السفر، تعترف بأن المرأة يمكن أن تكون رب أسرة، وتسمح لها بالتقدم لطلب الحصول على جواز سفر من دون الحاجة إلى موافقة ولى الأمر كما كان معمولا به.

وأضافت القناة أنه بموجب التعديلات الجديدة، أصبح للمرأة الحقوق ذاتها التي يكفلها القانون للرجل في ما يتعلق بالسفر لمن تجاوزن 21 عاما.

وأضافت، ينص التعديل على أنه يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وشملت التعديلات المادة 91 من النظام إذ أصبح رب الأسرة هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر.


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