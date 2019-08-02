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دولة عربية تخالف السعودية بموعد عيد الأضحى

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عيد الاضحى

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قابوس

تحتفل سلطنة عمان بعيد الأضحى في يوم مخالف لما أعلنته المملكة العربية السعودية، وهي واقعة تعد الأولى من نوعها.

وأعلنت المملكة أن الجمعة هو غرة شهر ذي الحجة، وتحتفل الدول العربية جميعها بالعيد في اليوم ذاته، بينما أعلنت لجنة المحكمة العليا في سلطنة عمان، أن اليوم الجمعة هو المتمم لشهر ذي القعدة، وبذلك يكون يوم السبت، 3 أغسطس هو غرة شهر ذي الحجة.

وذكرت لجنة المحكمة العليا في سلطنة عمان في بيان رسمي، أنها لم تتلق أي بلاغ عن رؤية الهلال من قبل اللجان المكلفة المخصصة، وبناء عليه فإن الجمعة هو المتمم لشهر ذي القعدة، وفق وكالة الأنباء العُمانية.

وبذلك تكون سلطنة عُمان أول دولة عربية تعلن أن الأحد 11 أغسطس هو يوم وقفة عرفة، وأنّ الاثنين 12 أغسطس هو أول أيام عيد الأضحى، في عمان.


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