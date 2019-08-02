تعليق مثير لريم بنت بندر على قوانين المرأة الجديدة

02 أغسطس 2019 - 10:06 ص

عبرت سفيرة السعودية في واشنطن، ريم بنت بندر آل سعود، عن سعادتها لسن المملكة تعديلات جديدة على قوانين العمل والأحوال المدنية، مشيرة إلى أن التعديلات تهدف إلى رفع مكانة المرأة السعودية.





وقالت الأميرة السعودية في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر" إن "القيادة في السعودية تثبت عبر هذه التغييرات التزامها بالمساواة بين الجنسين، بداية من إدراج المرأة في المجلس الاستشاري إلى إصدار رخص قيادة لها".





وأضافت إن هذه اللوائح الجديدة تاريخية، مشيرة إلى أنها تدعو إلى المساواة بين المرأة والرجل، و"من شأنها أن تخلق بلا شك تغييرا حقيقيا للمرأة السعودية".





واعتمدت السعودية، رسميا، تعديلات في نظام وثائق السفر، وقانون الأحوال المدنية بالنسبة للمرأة، والتي تسمح لها لأول مرة بالسفر من دون الولاية.





ونشرت جريدة "أم القرى" الرسمية في السعودية، بيانا حول اعتماد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز التعديلات في نظام وثائق السفر وقانون الأحوال المدنية بالنسبة للمرأة.





وأشار المرسوم الملكي إلى أن التعديلات تشمل، تعديل المادة الثانية، بحيث تسمح بمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.





كما ستسمح بإصدار وزير الداخلية جواز سفر، أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية العربية السعودية، ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما.







