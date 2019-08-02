  • الجمعة 02 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:09 ص
بحث متقدم
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أول رد من الحكومة على تسريح 25% من العاملين بالدولة

الصحة

الحكومة تُعلق على بيع أدوية مخدرة بالصيدليات

ارشيف

إيقاف 4 لاعبين مدى الحياة

الإعلامي مصطفي بكري

بكري: يجب أن نتجرع "دواء مر"

السيدة

حائزة على نوبل تعترف: مارست الجنس مع النساء والرجال

سوق النخاسة

تصريحات صادمة لوزيرة عن سوق للمتاجرة بالفتيات

ارشيف

قرار جديد من «الجبلاية» بشأن الحكام الأجانب

اقترح سيد عبد العال عضو مجلس النواب

برلمانى يطالب بحذف الدعم عن الطفل الثالث

الوليد بن طلال

شاهد… الوليد بن طلال يفر هاربا

ريم بنت بندر

تعليق مثير لريم بنت بندر على قوانين المرأة الجديدة

كنوز جديدة بالمدينة الغارقة في أبي قير

الصفحة الأخيرة

المدينة الغارقة
المدينة الغارقة

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

تطورات جديدة بشأن تورط فنانة شهيرة في فيديو إباحي

#

مذكرة توقيف جديدة ضد نجل القذافي في دولة عربية

#

فضيحة داخل الجيش الإسرائيلي.. تعرف عليها

#

مقتل 4 متظاهرين وضابط جراء إطلاق نار على المعتصمين

الإسكندرية

ابي قير

هيراكلون

كشفت أبحاث جديدة عن المدينة الغارقة في منطقة أبي قير بالاسكندرية والتي تمتلئي بالكنوز ،كانت المدينة المصرية هيراكلون ميناء تجاريا يعج بالحركة قبل آلاف السنين، لكنها الآن أصبحت بقايا غارقة تستقر على عمق 45 مترا تحت سطح البحر الأبيض المتوسط.

وسلط تقرير لموقع "سيانس أليرت" العلمي، أمس الخميس، الضوء على المدينة التي اكتشفت قبل نحو عقدين من الزمن، لكنها لا تكف عن البوح بأسرارها.

وقبل أسابيع، أعلن باحثون مصريون وأوروبيون اكتشاف مجموعة من الكنوز في المدينة الواقع تحت خليج أبي قير بالإسكندرية.

واعتبر الاكتشاف الذي توصل إليه الباحثون الأهم منذ اكتشاف المدينة قبل نحو 20 عاما.

وفي الاكتشاف الأخير، وجد الباحثون المصريون والأوروبيون بقايا كبيرة من معبد تحت البحر، إضافة إلى سفن محملة بالكنوز مثل العملات المعدنية والجواهر.

ويعتقد علماء الآثار بقيادة فرانك غوديو، الذي كان مسئولا أيضاً عن أول عملية استكشاف تحت الماء في المدينة، أنهم عثروا على أعمدة حجرية من المعبد الرئيسي للمدينة المعروف بـ"(آمون جرب)"، وكذلك بقايا معبد يوناني أصغر.

وتظهر الكنوز للمدينة الغارقة، أنها لا تزال تكشف عن أسرارها رغم اكتشافها قبل سنوات، ورغم تراكم الرواسب والطين فوقها مع مرور الزمن.

وتحققت هذه الاكتشافات بفضل مجموعة من أدوات المسح المتطورة، التي يمكنها تمييز الأشياء الموجودة في قاع البحر، رغم الرواسب، وذلك بالإضافة إلى البيانات الجيوفيزيائية التي جمعت عبر الأقمار الصناعية، كما تم قياس الأعماق بالصدى وجهاز الرنين المغناطسي.

وتسلح الخبراء بهذه المعلومات، وغاصوا تحت الماء لإلقاء نظرة فاحصة عن قرب، حيث اكتشفوا كنوز المدينة، مثل بقايا المعبد والمجوهرات.

ووجد علماء الآثار عملات معدنية تعود إلى الحقبة البيزنطية، مما يعني أن مدينة هيراكلون ربما كانت مأهولة من القرن الرابع قبل الميلاد على الأقل.

ويُعتقد أن هيراكليون قد بنيت خلال القرن الثامن قبل الميلاد على ضفاف نهر النيل، وهي تحمل اسما لأن البطل هرقل نفسه زارها ذات مرة، كما تقول الأسطورة.

ويقول الموقع المتخصص في البحث عن هذه المدينة على الإنترنت إن الموجودات واللقى التي عثر عليها في المدينة تؤكد جمالها وروعة معابدها الكبرى.

لكن كيف انتهى المطاف بهذه المدينة إلى أعماق البحر المتوسط لغز لا يزال يحير العلماء، وهناك نظريات تفسر الأمر مثل ارتفاع منسوب البحر أو نتيجة نشاط زلزالي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

الصحافة والكنيسة القبطية

القس مكاريوس فهيم قليني

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» غرق سفينة صيد ومقتل وفقدان العشرات
» كيف تحمي جلدك من الإصابة بالسرطان؟
» لاعب الأهلى يهمس بنصيحة فى أذن "كهربا"
» تعرف على سعر الذهب اليوم
» الزمالك يجدد عقد نجم الفريق
» شريف عامر: أنا محمد صلاح
» الارصاد: ارتفاع نسب الرطوبة الى 80%
» وليد سليمان يكشف سر جديد بِشأن إصابة حارس الزمالك
» تحذير هام من الأرصاد الجوية بشأن طقس الجمعة
» 5 حقوق جديدة للمرأة بالسعودية.. تعرف عليها
» إثر فيديو لسياح إسرائيليين.. الأردن يغلق "مقام النبي هارون"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:43

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج