شاهد… الوليد بن طلال يفر هاربا

02 أغسطس 2019 - 10:16 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو نشره الأمير السعودي الوليد بن طلال أمس الخميس عبر حسابه بموقع "تويتر" مقطع فيديو من داخل قصره وهو يفرّ هاربا من حفيدته نورا.







وعلّق الملياردير السعودي على الفيديو: "نورا وهي تحاول تعديني بزكمتها".





وكان الوليد ضمن عدّة رجال أعمال احتجزتهم السلطات السعودية أكتوبر من العام الماضي في فندق "ريتز كارلتون" في الرياض، بدعوى تورطهم في قضايا فساد.

وأطلقت السلطات السعودية سراح معظم محتجزي "الريتز كارلتون"، الذين كان من بينهم الأمير الوليد بن طلال، بعد التوصل إلى تسويات مالية مع الحكومة، تمكنت المملكة عبر هذه التسويات من استرداد أكثر من 100 مليار دولار أمريكي.



