» غرق سفينة صيد ومقتل وفقدان العشرات

02 أغسطس 2019 - 11:04 ص

أدى غرق سفينة صيد في إندونيسيا اليوم الجمعة إلى مقتل 4 أشخاص وفقدان 31 كانوا على متنها.





ونقلت تقارير إعلامية عن وكالة البحث والإنقاذ في البلاد قولها، إن سفينة صيد إندونيسية غرقت في مياه إقليم كاليمانتان الجنوبي بجزيرة بورنيو، ولا يزال 31 شخصا في عداد المفقودين.







