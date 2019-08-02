  • الجمعة 02 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:20 م
بحث متقدم
الشيخ تميم أمير دولة قطر

دول مقاطعة لقطر تعلن رسميًا إجراء محاولات لإعادة العلاقات

هندوسي يلغي طلبات دليفري.. العامل مسلم

جثة

المفاجأة صادمة.. عثر على جثة محنطة بثلاجة والدته

الشيخ خالد الجندي

الجندي: كرامة عجيبة لا تعرفها عن" يوم عرفة"

اغتصاب

قطعوا رأسها.. بعد حفلة اغتصاب جماعي

طفل يترجم لوالده خطبة الجمعة

طفل يترجم لوالده خطبة الجمعة.. ماذا حدث للخطيب

طفلين

حديث مؤثر بين أمير الرياض وطفلين في عزاء الأمير بندر

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين: "للأسف مش عارفين نتفق على كلمة"

قرقاش

"قرقاش" يرد على قرار الملك سلمان وولي عهده

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أول رد من الحكومة على تسريح 25% من العاملين بالدولة

"قرقاش" يرد على قرار الملك سلمان وولي عهده

عرب وعالم

قرقاش
قرقاش

وكالات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

مؤثر.. الملك سلمان يؤدى صلاة الجنازة على شقيقه

#

الملك سلمان يوافق على قرار انتظره السعوديون

#

رسالة حزينة من الملك سلمان وولي العهد لهذه الدولة

#

شاهد.. ماذا قال خادم الحرمين وولي عهده للرئيس الروسي في يوم النصر

الامارات

السعودية

قرقاش

العمل المشترك


أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، عن سعادته بخطوات المملكة العربية السعودية الواثقة نحو التجديد والتطوير والتحديث.

وأوضح قرقاش أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، يقودان هذا التجديد والتحديث في المملكة.

وقال قرقاش بتغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، صباح اليوم، الجمعة:نسعد بخطوات السعودية الواثقة نحو التجديد والتطوير والتحديث، والذي يقوده الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، نفرح لأن السعودية هي الأخ الشقيق والجار الصدوق، ونستبشر لأن كل ما فيه خير للسعودية هو خير لنا وللمنطقة.

وتابع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش: تعود ذكرى احتلال الكويت المؤلمة وسط ظروف إقليمية خطيرة، تجاوزنا محنة الغزو بالتعاون الصادق والعمل المشترك، وبإدراك واعي أن مصيرنا مرتبط، نجح تحرير الكويت بهمة شيوخها وشعبها، وبتضامن الخليج حول مشروع التحرير، بقيادة سعودية تاريخية، وبدعم عربي دولي غير مسبوق.

يشار إلى أن الجيش العراقي شن هجوما على الكويت، في 2 أغسطس1990، واستغرقت العملية العسكرية يومين، وانتهت باستيلاء القوات العراقية على كامل الأراضي الكويتية، في 4 أغسطس. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

الصحافة والكنيسة القبطية

القس مكاريوس فهيم قليني

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» قطع المياه عن مدينة الشروق لأعمال الصيانة
» تركيا تعلق على أزمة شاحناتها العالقة على حدود السعودية
» طقوس غريبة للسيدات بالهند لزيادة خصوبتهن
» سقوط فتاة من طائرة على ارتفاع 1066 مترًا
» غرق سفينة صيد ومقتل وفقدان العشرات
» كيف تحمي جلدك من الإصابة بالسرطان؟
» لاعب الأهلى يهمس بنصيحة فى أذن "كهربا"
» تعرف على سعر الذهب اليوم
» الزمالك يجدد عقد نجم الفريق
» شريف عامر: أنا محمد صلاح
» الارصاد: ارتفاع نسب الرطوبة الى 80%

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:43

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج