"قرقاش" يرد على قرار الملك سلمان وولي عهده

02 أغسطس 2019 - 11:14 ص





أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، عن سعادته بخطوات المملكة العربية السعودية الواثقة نحو التجديد والتطوير والتحديث.





وأوضح قرقاش أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، يقودان هذا التجديد والتحديث في المملكة.





وقال قرقاش بتغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، صباح اليوم، الجمعة: نسعد بخطوات السعودية الواثقة نحو التجديد والتطوير والتحديث، والذي يقوده الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، نفرح لأن السعودية هي الأخ الشقيق والجار الصدوق، ونستبشر لأن كل ما فيه خير للسعودية هو خير لنا وللمنطقة.





وتابع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش: تعود ذكرى احتلال الكويت المؤلمة وسط ظروف إقليمية خطيرة، تجاوزنا محنة الغزو بالتعاون الصادق والعمل المشترك، وبإدراك واعي أن مصيرنا مرتبط، نجح تحرير الكويت بهمة شيوخها وشعبها، وبتضامن الخليج حول مشروع التحرير، بقيادة سعودية تاريخية، وبدعم عربي دولي غير مسبوق.



