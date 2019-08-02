  • الجمعة 02 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:19 م
بحث متقدم
الشيخ تميم أمير دولة قطر

دول مقاطعة لقطر تعلن رسميًا إجراء محاولات لإعادة العلاقات

هندوسي يلغي طلبات دليفري.. العامل مسلم

جثة

المفاجأة صادمة.. عثر على جثة محنطة بثلاجة والدته

الشيخ خالد الجندي

الجندي: كرامة عجيبة لا تعرفها عن" يوم عرفة"

اغتصاب

قطعوا رأسها.. بعد حفلة اغتصاب جماعي

طفل يترجم لوالده خطبة الجمعة

طفل يترجم لوالده خطبة الجمعة.. ماذا حدث للخطيب

طفلين

حديث مؤثر بين أمير الرياض وطفلين في عزاء الأمير بندر

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين: "للأسف مش عارفين نتفق على كلمة"

قرقاش

"قرقاش" يرد على قرار الملك سلمان وولي عهده

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أول رد من الحكومة على تسريح 25% من العاملين بالدولة

حديث مؤثر بين أمير الرياض وطفلين في عزاء الأمير بندر

عرب وعالم

طفلين
طفلين

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

فيديو مؤثر.. مجلس الأمير بندر في رمضان

#

هذا ما قاله أمراء آل سعود عن وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز

#

مسن يقتحم مباراة بكأس العالم عاريًا

#

الرئيس يلتقي أمير مكة المكرمة

العزاء

الأمير بندر

طفليم

أمير الرياض

كشف أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز عن موقف إنساني مؤثر، بالرغم من انشغاله بجموع المتوافدين على قصره لعزائه في وفاة والده الأمير بندر بن عبد العزيز، فضلا عن حزنه العميق لفراق والده.

وانتشر مقطع فيديو يوثق حوارا بين الأمير وطفلين من الحضور حرصا على مواساته ، فبادلهما الحديث بعبارات رقيقة ولطف منه ، يدل على إيمانه العميق .

وقد شهد العزاء توافد أعداد كبيرة من المعزين من الأمراء والعلماء والوزراء وكبار المسؤولين من المدنيين العسكريين وغيرهم من قيادات المملكة وجموع المواطنين للعزاء في الأمير الراحل .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

الصحافة والكنيسة القبطية

القس مكاريوس فهيم قليني

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» قطع المياه عن مدينة الشروق لأعمال الصيانة
» تركيا تعلق على أزمة شاحناتها العالقة على حدود السعودية
» طقوس غريبة للسيدات بالهند لزيادة خصوبتهن
» سقوط فتاة من طائرة على ارتفاع 1066 مترًا
» غرق سفينة صيد ومقتل وفقدان العشرات
» كيف تحمي جلدك من الإصابة بالسرطان؟
» لاعب الأهلى يهمس بنصيحة فى أذن "كهربا"
» تعرف على سعر الذهب اليوم
» الزمالك يجدد عقد نجم الفريق
» شريف عامر: أنا محمد صلاح
» الارصاد: ارتفاع نسب الرطوبة الى 80%

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:43

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج