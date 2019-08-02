طفل يترجم لوالده خطبة الجمعة.. ماذا حدث للخطيب

02 أغسطس 2019 - 11:43 ص

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للحظة تكريم طفل صغير، كان يقوم بمرافقة والده كل جمعة إلى المسجد، لترجمة الخطبة له بلغة الإشارة.

وأعرب الخطيب عن تفاجئه بما يفعله الطفل رغم صغر سنه، موضحًا أنه تسبب في إرباكه، وحاول أن يستخدم كلمات وعبارات يستطيع أن يفهمها الطفل لترجمتها لوالده وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة.





فيديو|

"طفل" كان يُربك الخطيب فوق المنبر خلال الخطبة..وبالرغم من ذلك تم تكريمه بعد صلاة الجمعة أمام المصلين..بعد ما تفاجأ الخطيب بأن الولد كان يترجم ترجمة فورية للخطبة بلغة الإشارة إلى والده الذي يرافقه و هو من ذوي الاحتياجات الخاصة pic.twitter.com/q0ENStq1dK — PlusKuwait بلس كويت (@PlusKuwait) 2 أغسطس 2019



