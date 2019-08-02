» قطع المياه عن مدينة الشروق لأعمال الصيانة

02 أغسطس 2019 - 12:59 م

أعلنت جهاز مدينة الشروق، قطع المياه عن بعض المناطق المدينة، من الساعة الحادية عشرة مساء اليوم حتى الساعة التاسعة من صباح غد.

يأتي هذا فى إطار القيام بأعمال الصيانة الدورية لشبكة مياه الشرب بالمدينة طبقاً لبرنامج الصيانة بقطاع شرق لرفع مستوى الخدمة، وتجنب أى أضرار بالشبكة مستقبلاً.

وأعنلت الشركة أسماء المناطق كالأتي، (الأحياء: الأول – الثانى- الثالث شرق / المناطق من الأولى للتاسعة عمارات – العائلى (1/2) – الاجتماعى[أراضى - وحدات] إسكان الشباب [ 63م حجر الأساس – 70م-100م – المستقبل ] القومى - التعاونيات - الاتحاد التعاونى – كمبوند سبرنجز ).

وأهاب جهاز المدينة بسكان المناطق المذكورة توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.