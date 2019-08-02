دولة مقاطعة لقطر تعلن رسميًا إعادة النظر في هذا الأمر

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وكالات - الدويني فولي

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أعلنت دولة مقاطعة قطر أنها تجري محاولات لإعادة العلاقات المقطوعة منذ أكثر من عامين مع الدوحة.
نقلت صحيفة "ذي إديشن" المالديفية عن وزير خارجية المالديف عبد الله شهيد، قوله إن حكومته تعمل على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وذلك بعدما قطعت هذه العلاقات في يونيو/ حزيران 2017 عقب قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع الدوحة.

وقال وزير الخارجية المالديفي، ردا على سؤال لأحد أعضاء برلمان بلاده إن إجراءات اتخذت لإعادة العلاقات بين المالديف وقطر، وإن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت ليتم الانتهاء منه، مضيفا أن قطع العلاقات يجب أن يكون آخر الحلول في السياسة الخارجية، حتى وإن كان البلدان المعنيان في حالة حرب فإنهما يبقيان على علاقاتهما السياسية لاعتبارات عديدة.

وانتقد الوزير شهيد السياسة الخارجية للحكومة السابقة في عهد الرئيس السابق عبد الله مأمون عبد القيوم، قائلا إنها تسببت في عزلة المالديف على الساحة الدولية.

وقد كان موضوع إعادة العلاقات بين المالديف وقطر أحد التعهدات الانتخابية للرئيس المالديفي محمد صليح الذي تولى السلطة أواخر العام 2018.

وكان الأردن أعلن قبل أيام استعادة العلاقات مع قطر بشكل كامل، إذ عين سفيرا جديدا له في الدوحة.

وأعلنت الحكومة الأردنية تعيين زيد مفلح اللوزي، سفيرا للبلاد في قطر، والموافقة على السفير القطري المرشح للأردن سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني.

وخفضت عمان مستوى تمثيلها الدبلوماسي في قطر في يونيو/ حزيران 2017 بعد أيام من قرار السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطع جميع العلاقات مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.

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