  • الجمعة 02 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:19 م
بحث متقدم
الشيخ تميم أمير دولة قطر

دول مقاطعة لقطر تعلن رسميًا إجراء محاولات لإعادة العلاقات

هندوسي يلغي طلبات دليفري.. العامل مسلم

جثة

المفاجأة صادمة.. عثر على جثة محنطة بثلاجة والدته

الشيخ خالد الجندي

الجندي: كرامة عجيبة لا تعرفها عن" يوم عرفة"

اغتصاب

قطعوا رأسها.. بعد حفلة اغتصاب جماعي

طفل يترجم لوالده خطبة الجمعة

طفل يترجم لوالده خطبة الجمعة.. ماذا حدث للخطيب

طفلين

حديث مؤثر بين أمير الرياض وطفلين في عزاء الأمير بندر

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين: "للأسف مش عارفين نتفق على كلمة"

قرقاش

"قرقاش" يرد على قرار الملك سلمان وولي عهده

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أول رد من الحكومة على تسريح 25% من العاملين بالدولة

دول مقاطعة لقطر تعلن رسميًا إجراء محاولات لإعادة العلاقات

عرب وعالم

الشيخ تميم أمير دولة قطر
الشيخ تميم أمير دولة قطر

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

ستاد القاهرة يستضيف مباريات الزمالك المحلية والإفريقية

#

تحركات برلمانية لمنع منح الجنسية المصرية للإسرائيليين والفلسطينيين

#

8 دول تعلن غدًا المتمم لرمضان والأربعاء العيد

#

منع التصويت على التعديلات الدستورية في 4 دول عربية

قطر

السعودية

مصر

المقاطعة

البحرين الإمارات

أعلنت دولة مقاطعة قطر أنها تجري محاولات لإعادة العلاقات المقطوعة منذ أكثر من عامين مع الدوحة.
نقلت صحيفة "ذي إديشن" المالديفية عن وزير خارجية المالديف عبد الله شهيد، قوله إن حكومته تعمل على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وذلك بعدما قطعت هذه العلاقات في يونيو/ حزيران 2017 عقب قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع الدوحة.

وقال وزير الخارجية المالديفي، ردا على سؤال لأحد أعضاء برلمان بلاده إن إجراءات اتخذت لإعادة العلاقات بين المالديف وقطر، وإن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت ليتم الانتهاء منه، مضيفا أن قطع العلاقات يجب أن يكون آخر الحلول في السياسة الخارجية، حتى وإن كان البلدان المعنيان في حالة حرب فإنهما يبقيان على علاقاتهما السياسية لاعتبارات عديدة.

وانتقد الوزير شهيد السياسة الخارجية للحكومة السابقة في عهد الرئيس السابق عبد الله مأمون عبد القيوم، قائلا إنها تسببت في عزلة المالديف على الساحة الدولية.

وقد كان موضوع إعادة العلاقات بين المالديف وقطر أحد التعهدات الانتخابية للرئيس المالديفي محمد صليح الذي تولى السلطة أواخر العام 2018.

وكان الأردن أعلن قبل أيام استعادة العلاقات مع قطر بشكل كامل، إذ عين سفيرا جديدا له في الدوحة.

وأعلنت الحكومة الأردنية تعيين زيد مفلح اللوزي، سفيرا للبلاد في قطر، والموافقة على السفير القطري المرشح للأردن سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني.

وخفضت عمان مستوى تمثيلها الدبلوماسي في قطر في يونيو/ حزيران 2017 بعد أيام من قرار السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطع جميع العلاقات مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

الصحافة والكنيسة القبطية

القس مكاريوس فهيم قليني

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» قطع المياه عن مدينة الشروق لأعمال الصيانة
» تركيا تعلق على أزمة شاحناتها العالقة على حدود السعودية
» طقوس غريبة للسيدات بالهند لزيادة خصوبتهن
» سقوط فتاة من طائرة على ارتفاع 1066 مترًا
» غرق سفينة صيد ومقتل وفقدان العشرات
» كيف تحمي جلدك من الإصابة بالسرطان؟
» لاعب الأهلى يهمس بنصيحة فى أذن "كهربا"
» تعرف على سعر الذهب اليوم
» الزمالك يجدد عقد نجم الفريق
» شريف عامر: أنا محمد صلاح
» الارصاد: ارتفاع نسب الرطوبة الى 80%

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:43

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج