شاهد..قيلولة لذبابة على جبين ترامب

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ترامب

مؤتمر

ذبابة

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لموقف محرج خلال إلقاء كلمة فى أحد المؤتمرات.       

وعرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو لذبابة بـ"أخذ قيلولة" على جبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء إلقائه كلمة في مدينة جيمس تاون-فيرجينيا.     

 ويبدو أن ترامب لم يشعر بوجود الذبابة و ظل ساكتا طيلة وقوف الذبابة على جبينه؛ لتقف الأخيرة لمدة تتعدى الدقائق وكأنه لا يشعر بها دون أن يفكر حتى بإزالتها من على جبينه.
  
 شاهد الفيديو.. 

 

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