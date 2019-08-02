"بكري" يكشف تفاصيل قطع البث عن صلاة الجمعة

سارة أشرف
نفي النائب البرلماني مصطفى بكري، ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول اقتحام مسجد الحسين، خلال شعائر صلاة الجمعة، ما تسبب في قطع الإرسال التليفزيوني.
وأضاف "بكري" على حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "الشائعات والأكاذيب لا تريد أن تتوقف، منذ قليل انتشرت شائعة تقول إن سبب قطع الإرسال التليفزيوني عن نقل خطبة صلاة الجمعة التي كان يلقيها وزير الأوقاف من مسجد سيدنا الحسين، رضي الله عنه يرجع إلى محاولة اقتحام للمسجد أثناء الخطبة، وهذا كذب وافتراء، فقد كنت حاضرا في المسجد وما حدث".
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