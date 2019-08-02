إحصائية صادمة عن تعاطي السيدات للمخدرات

02 أغسطس 2019 - 02:45 م

رصد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، نسبة صادمة عن تعاطي السيدات للمخدرات ، قائلا :" البعض يرى أن المخدرات مشكلة ذكورية، ولكن تعاطي المخدرات بين النساء، فمن بين نسب إجمالي المتعاطين لدينا 27% سيدات يتعاطين المخدرات، وبالتالي النسبة مازالت عالية جدا.



وأضاف عثمان، في تصريحات لفضائية "صدى البلد"، نسب التقدم للعلاج 8 % فقط من السيدات، وبالتالي نلاحظ أن هناك وصمة اجتماعية كبيرة جدا تحول بينها وبين العلاج؛ لذلك تم إنشاء أكثر من قسم لعلاج السيدات حديثا في المستشفيات لتقديم العلاج مجانا وبسرية تامة".



وأوضح، أن التعاطي يختلف عن الإدمان لأن الإدمان هو اعتياد الشخص على شئ معين لا يستطيع أن يستمر في الحياة بدونه، مشيرا إلي أن مشكلة الإدمان موجودة فى كل دول العالم وليست مقتصرة على مصر فقط، لافتا إلى أن نسبة التعاطي وفقًا لآخر مسح بمصر كانت 10% للشريحة العمرية من 15 لـ 60 سنة.



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