رقم قياسي تسجله قناة السويس في معدلات العبور اليومي

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عبد القادر وحيد- متابعات

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مميش

العبور اليومي

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، إن حركة الملاحة بالقناة اليوم الجمعة، سجلت رقما قياسيا على مدى تاريخها ، في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة.

وأضاف أن القناة اليوم شهدت عبور81 سفينة، وهو أكبر عدد من السفن يعبر القناة في يوم واحد، بأعلى حمولة يومية بلغت 6.1 مليون طن"، منوها أن "عدد السفن العابرة للقناة السويس من اتجاه الشمال بلغ 43 سفينة، بحمولات 3.014 مليون طن.

بينما بلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بلغ 38 سفينة، بإجمالي حمولات 2.95 مليون طن، حيث شهدت حركة الملاحة عبور 14 "سفينة عملاقة" تزيد حمولاتها على 150 ألف طن للسفينة الواحدة، وكذلك عبور 9 "سفن ضخمة" ضمن شريحة الحمولات التي تتراوح بين 100 و 150 ألف طن للسفينة الواحدة".

وأوضح الفريق مميش أن "حركة الملاحة من اتجاه الشمال تصدرتها سفينة الحاويات الدانمركية العملاقة "MANCHESTER MAERSK " بحمولة كلية 221 ألف طن، في رحلتها القادمة من المغرب والمتجهة إلى سنغافورة".

كما جاءت سفينة الحاويات المالطية العملاقة "CMA CGM LOUIS BLERIOT " على رأس قافلة الجنوب، بحمولة كلية 226 ألف طن، في رحلتها القادمة من سنغافورة والمتجهة إلى إسبانيا.


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