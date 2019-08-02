» "المعلم" مشرفًا فنيًا للمنتخب و"جلال" مديرًا فنيًا و"غالى" مديرًا للكرة

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كشف مسئول باتحاد الكرة أن حسن شحاته المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر بات قريبا من تولى منصب المشرف الفنى على المنتخب الأول ومعه إيهاب جلال مديرا فنيا وحسام غالى نجم الأهلى مديرا للمنتخب وشئون اللاعبين.

 وأكد أنه من المقرر أن يعلن مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع وزارة الشباب و الرياضة عن اسماء أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب خلال الساعات المقبلة خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري المدير الفنى السابق للمنتخب الذى تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف أمام جنوب أفريقيا والخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية التى استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو الماضيين.   


وأوضح أنه هناك مفاضلة بين عدد من الأسماء لتولى تدريب منتخب مصر من المدربين المصريين أقربهم إيهاب جلال المدير الفنى الحالى للمصرى وحسام البدرى المدير الفنى الأسبق للأهلى.

 

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