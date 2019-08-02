بسبب محمد صلاح.. 116 ألف مدمن بالمصحات

02 أغسطس 2019 - 05:16 م

كشف الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أرقامًا مفاجئة عن عدد المقبلين على العلاج من الإدمان بعد الإعلان الذي قدمه نجم المنتخب الوطني محمد صلاح للعلاج من الإدمان.

وقال عثمان، خلال لقاء على فضائية "صدى البلد"، إن "عدد المتقدين للعلاج من الإدماج في أول ستة أشهر من العام الجاري بلغ 64 ألف شخص، وفي العام الماضي 116 ألف مريض".

وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن "حملة محمد صلاح لعلاج الإدمان نموذج بشهادة المجتمع الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبشهادة منظمة الصحة العالمية وأحدثت تفاعل على مستوى العالم".

وأشار إلى أن "الحملة تمت عبر 5 مراحل أخر مرحلة شاهدها 40 مليون مشاهد على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، وتم ترجمتها لأكثر من لغة سواء الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية ووضعتها وزارة الأمن العام في الصين على موقعاه الرسمي وترجمتها للغة الصينية واعتبرتها من الحملات النموذجية والملهمة على أرض الواقع".