«الأرصاد» تحذر السائقين من طقس غد

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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن شهر اغسطس يمتاز بنسب الرطوبة المتزايدة، مع اعتدال درجات الحرارة بنسبة كبيرة، مما يؤدي لتكوين الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر.
وأضاف "شاهين"، في تصريحات لببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن وجود الشبورة المائية يؤدي لانخفاض الرؤية بشكل كبير خاصة على الطرق القريبة من المزروعات والمسطحات المائية، مناشدًا قائدي المركبات القيادة بهدوء خلال فترة الصباح الباكر أثناء تواجد الشبورة.
وتابع "طقس اليوم سوف يستمر معنا على الأقل اليوم وغدًا السبت، لنشهد طقس معتدل وممتع جدًا على السواحل الشمالية".


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