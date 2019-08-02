» إغلاق محطة القطارات الرئيسية في فرانكفورت بسبب عملية أمنية

02 أغسطس 2019 - 05:52 م

أغلقت الشرطة الألمانية محطة القطارات الرئيسية في مدينة فرانكفورت وسط ألمانيا، في إطار عملية أمنية.





وأعلنت شرطة فرانكفورت على حسابها في "تويتر" عن نشر قواتها في محيط محطة القطارات، داعية المواطنين إلى الابتعاد عن المنطقة.





وأكدت أكبر شركة لسكك الحديد في ألمانيا، DEUTSCHE BAHN، إغلاق المحطة بسبب العملية.



