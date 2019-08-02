"النجم الساحلي" يواجه بطل غينيا بـ 15 لاعبًا

02 أغسطس 2019 - 06:47 م

يواجه الجهاز الفني لفريق النجم الساحلي التونسي ورطة كبيرة قبل مواجهة هافيا كوناكري الغيني بالعاصمة الغينية "كوناكري"، يوم 11 أغسطس الجاري في ذهاب دور الـ64 بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ذكرت وسائل الاعلام التونسية، أن إداري نادي النجم الساحلي أرسل القائمة الاولية للفريق بمسابقة دوري أبطال إفريقيا مكونة من 17 لاعبًا فقط، معتقدًا أن الفريق لن يشارك في منافسات الدور التمهيدي.

وأضافت أن إداري النجم الساحلي عندما علم بالخطأ الفادح الذي ارتكبه في حق ناديه سيقوم بإرسال بقية قائمة الفريق خلال فترة التسجيل القادمة مقابل دفع الفريق لغرامة بقيمة 500 دولار لكن من دون إمكانية التعويل عليهم في مباراتي الدور التمهيدي.

والغريب أن من بين اللاعبين الـ17 المسجلين في القائمة، كريم العواضي المنضم حديثا لأبها السعودي، والحارس المصاب وليد كريدان وبالتالي لن يتمكن الثنائي من المشاركة في مباراتي هافيا كوناكري الغيني.

وضمت قائمة النجم الساحلي كلاً من، مكرم البديري، أشرف كرير، عمار الجمل، صدام بن عزيزة، زياد بوغطاس، ماهر الحناشي، مرتضى بن وناس، محمد المثناني، مالك بعيو، داروين جونزاليس، إيهاب المساكني ، ياسين الشيخاوي، فراس بالعربي، كريم العريبي، حازم الحاج حسن.