» كلب ضال يعقر 6 أشخاص في بني سويف

02 أغسطس 2019 - 07:52 م

أصيب 6 أشخاص بإصابات مختلفة، بمركزي الواسطى وناصر شمال بني سويف، اليوم، إثر عقرهم كلب، وتم نقلهم إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج واتخاذ اللازم.

كانت مستشفى ناصر العام، قد استقبل كلاً من: أسماء محمود حمدى، 22 عامًا، من مركز الواسطى، مصابة بعقر بالساق الأيسر، وخديجة عبدالعاطى محمد، 11 سنة، من الواسطى، مصابة بعقر باليد اليسرى، وخميس راضى رجب، عامين، من الواسطى، مصاب بالفخذ الأيسر، وفارس محمد عبد السلام 12 سنة ناصر بالفخذ الأيسر، وإبراهيم عبد العليم محمد، 44 عامًا، من مركز ناصر، مصاب بالفخذ الأيسر، وعبدالرحمن عبد النبى، 8 سنوات، مصاب بعقر بالمؤخرة.



وتم حقنهم بالمصل واتخاذ اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة.





