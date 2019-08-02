» الذهب يفاجي الجميع ويرتفع لهذا الرقم

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الذهب

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ارتفاع الأسعار

سعر الذهب

عيار 21

قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاعًا في أسعار الذهب اليوم الجمعة، في التعاملات المسائية بقيمة تقدر بنحو 8 جنيهات.

وأضاف نجيب، أن عيار 21 سجل نحو 660 جنيهًا للجرام، بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب عالميًا من 1407 دولارات إلى 1437 دولارًا للأوقية.

وسجل عيار 21 سجل 660 جنيهًا للجرام، وسجل عيار 18 سجل 565 جنيهًا للجرام، وسجل عيار 24 754 جنيهًا للجرام، وسجل الجنيه الذهب 5280 جنيهًا، فيما وصلت الأوقية الذهب 1437 دولارًا.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للذهب، عقب خفض الفائدة لدى البنك الفيدرالى الأمريكى ربع نقطة.

وتشهد أسعار الذهب في مصر، تفاوتا بين المحافظات المختلفة، وقد يكون هذا التفاوت قيمته 50 قرشًا أو جنيهًا واحدًا.

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