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حبس 5 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا احتياطيًا

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

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الدستور

النيابة العامة

التحقيقات

أمرت النيابة العامة، بحبس 5 كتهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.
 
وجهت النيابة للمتهمين المحبوسين بالقضية،  محمد عوض، وأحمد عبدالرحمن، وعادل القرناوى، و هشام القرناوى، ومحمد أنيس، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.


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