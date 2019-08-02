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خلال يوليو..

بسبب الحرارة.. ذوبان 197 مليار طن من جليد "جرينلاند"

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شاهد.. انسجام جبال الألب الفرنسية مع الجليد

المصريون ووكالات

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تسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال يوليو/تموز الماضي، في ذوبان 197 مليار طن من الجليد في جزيرة "جرينلاند"، أكبر جزيرة في العالم.
وأوضح معهد البحوث القطبية الدنماركية، الجمعة، أن 10 مليارات طن من الجليد ذاب في جرينلاند بتاريخ 31 يوليو فقط، في حين ذاب خلال يوليو ما مجموعه 197 مليار طن من الجليد.
من جانبها، قالت عالمة المناخ بالمعهد الدنماركي للأرصاد الجوية، روث موترام، إن الجليد في الجزيرة يذوب بسرعة منذ 4 أشهر؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وكشفت الأبحاث التي أصدرها علماء من جامعة أوهايو في يناير/كانون الثاني الماضي، أن الجبال الجليدية العملاقة في جرينلاند عام 2013 خسرت 4 أضعاف حجم ما خسرته في 2003.
وتتبع جزيرة جرينلاند الذاتية الحكم إلى الدنمارك، وتعد أكبر جزيرة في العالم، وتبلغ مساحتها 2 مليون 166 ألف كيلومتر مربع.
وتبلغ مساحة جرينلاند مليونين و166 ألف كلم مربع، ما يعادل نحو 3 أضعاف مساحة تركيا.
ويغطي الجليد قسما كبيرا من جرينلاند، التي تضم موارد طبيعية على رأسها: اليورانيوم، والذهب والأحجار الثمينة، فضلا عن احتياطات من النفط والغاز.
ورغم تمتعها بالحكم الذاتي، منذ 1979، لا تزال جرينلاند، تابعة للدنمارك، في الشؤون الخارجية والأمنية والمالية. -

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