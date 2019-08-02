» علماء يكشفون معلومة صادمة عن نواة الكرة الأرضية

02 أغسطس 2019 - 10:40 م

أثبت علماء جيولوجيا وجود تسربات من نواة الكرة الأرضية نحو الطبقات العليا منذ حوالي 2.5 مليار سنة.



جاء ذلك في مقالة علمية شارك 10 علماء في إعدادها، ونشرها موقع (The Conversation) للأخبار العلمية، نقلًا عن مجلة "رسائل وجهات نظر الجيوكيميائية" (Geochemical Perspectives Letters).

وأضاف العلماء، أن خليط التنغستن المكون من عنصري الحديد والنيكل، إضافة إلى مجموعة من الخلائط التي تشكل طبقات أخرى تحت الأرض، تتسرب نحو طبقة القشرة التي تكون سطح الأرض.

وأوضحوا أن سبب التسرب يرجع لذوبان يحدث في نواة الأرض، وأن أسباب الذوبان لم يتم تحديدها بعد.

وفي ضوء الدراسات التي أجريت في منطقة بيلبارا، غربي أستراليا، وفي طبقات التربة في جزيرة ريونيون، وأرخبيل كيرغولين في المحيط الهندي، اكتشف العلماء أن التسرب بدأ في عمق حوالي ألفين و900 كيلومتر تحت طبقة القشرة.

وأشار العلماء، إلى أن الأرض، التي يبلغ عمرها حوالي 4.5 مليار عام، شهدت تغيرات طفيفة خلال النصف الأول من عمرها.

ولفتوا إلى أن أسباب التسربات التي تحدث منذ 2.5 مليار سنة، لا تزال مجهولة.