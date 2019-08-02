روسيا: العقوبات الأمريكية الجديدة "استفزازية"

02 أغسطس 2019 - 11:40 م

وصفت روسيا، مساء الجمعة، قرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات جديدة عليها، بـ "الاستفزازي".



جاء ذلك في بيان للمتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، نشر عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

واتهمت زاخاروفا واشنطن بـ"إفساد العلاقات مع روسيا، من خلال التذرع بحادثة تسميم العميل المزدوج سيرغي سكريبال وابنته".

وأضافت أن واشنطن "جربت عدة مرات إرضاخ روسيا من خلال الضغط عليها عبر فرض عقوبات، لكن تجاربها كانت تتكلل بالفشل في كل مرة".

وأشارت زاخاروفا إلى أن واشنطن "استخدمت القانون المتعلق بتدمير الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، من أجل فرض حزمة العقوبات الجديدة ضد موسكو".

وتابعت: "لقد دمرت روسيا مخزونها من الأسلحة الكيميائية منذ فترة طويلة، بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، إلا أن الولايات المتحدة ليست في عجلة من أمرها من أجل تدمير ترسانتها الكبيرة من تلك الأسلحة".

وفي وقت سابق الجمعة، ذكرت تقارير إعلامية، نقلا عن البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب وقّع مرسوما يقضي بفرض حزمة ثانية من العقوبات ضد روسيا، على خلفية قضية تسميم العميل المزدوج وضابط الاستخبارات الروسي السابق، سكريبال وابنته يوليا.

وفي 4 مارس/ آذار 2018، تعرض العميل السابق وابنته لمحاولة تسميم باستخدام غاز أعصاب.

واتهمت لندن موسكو بمحاولة قتلهما، وهو ما نفته الأخيرة، وقالت إن المملكة المتحدة ترفض إطلاعها على نتائج التحقيق أو إشراكها فيه.