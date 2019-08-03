"الدفاع" العراقية: اعتقال قيادي من "داعش" في الموصل

03 أغسطس 2019 - 12:30 ص

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الجمعة، اعتقال مساعد أحد ولاة تنظيم "داعش" الإرهابي، في مدينة الموصل.



جاء ذلك في بيان صادر عن مديرية الاستخبارات العسكرية (تتبع وزارة الدفاع)، اطلعت عليه الأناضول.

وقال البيان: "في عملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20، بالتعاون مع لواء المشاة 60، من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في مجمع الحمدانية غرب الموصل".

وأضاف أن "الإرهابي أبو عبدالله الجنابي، كان يشغل منصب مساعد والي الجزيرة في صلاح الدين (شمال)، وشارك بعدة عمليات إرهابية ضد قواتنا الأمنية أثناء معارك التحرير".

وتابع البيان أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

ورغم الإعلان الرسمي نهاية 2017 عن هزيمة تنظيم "داعش" في العراق، إلا أن القادة العسكريين العراقيين يؤكدون أن التنظيم يمتلك الخلايا النائمة التي تعمل بشكل فردي في المناطق التي جرى تحريرها.