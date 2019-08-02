» ضبط 18 قنبلة و20 دانة وتدمير فتحتى نفق بسيناء

02 أغسطس 2019 - 10:00 م

تمكنت قوات حرس الحدود، خلال يوليو الماضى، من اكتشاف وتدمير فتحتى نفق جديدتين على الشريط الحدودى فى محافظة شمال سيناء، بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين.



وذكر العقيد تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، فى بيان، أمس، نشره على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، أن القوات ضبطت 300 كيلوجرام من مادة اليوريا التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة، و1855 كيلوجرامًا من جوهر الحشيش المخدر، و392 ألف قرص من عقار الترامادول والكبتاجون المخدر، و2486 كيلوجرامًا من نبات البانجو، و1250 كيلوجرامًا من بذور البانجو والخشخاش، و6 كيلوجرامات من مادة الهيروين.

