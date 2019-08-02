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إخصائي يفجر مفاجأة صادمة بشأن "خلع الأسنان"

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"مشكلات اللثة وآلام الأسنان" في مؤتمر بطب المنيا
"مشكلات اللثة وآلام الأسنان" في مؤتمر بطب المنيا

المصريون ـ متابعات

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فجر الدكتور شريف عزب، إخصائي تجميل الأسنان، مفاجأة قاسية بشأن حالات خلع الأسنان التي قد تؤدي لحالات الوفاة بسبب عدم اتباع التعليمات السليمة من قِبَل المريض والطبيب المعالج.
وقال شريف عزب إنه في حال كان المريض لديه بعض المشاكل الصحية مثل أمراض الضغط والسكر المرتفع وأمراض السيولة أو مشكلات في القلب، فلا بد أن يقوم الطبيب المعالج للأسنان، بقياس الضغط قبل الخلع حيث إنه في حال كان الضغط عاليا يؤدي ذلك لنزيف حاد قد يصل لمرحلة الوفاة.
وشدد عزب، على أنه في حال كان المريض يعاني من سيولة في الدم كمريض السكر الذي يكون عنده نسبة سيولة عالية في الدم فلا بد أن يتخذ الطبيب احتياطاته قبل الخلع منعاً لحدوث مضاعفات سلبية.
وتابع إخصائي تجميل الأسنان «أيضاً المرضى الذين يعانون من مشكلات في القلب والرئة يحدث عندهم مضاعفات بعد الخلع قد تؤدى إلى الوفاة، وفي تلك الحالة يجب أن يأخذ الطبيب احتياطاته ويمنح المريض (أنتيبيوتك) قبل ويعد الخلع».
ونوه بأنه من الواجب على المريض أن يقول للطبيب المعالج له كل المشكلات الصحية التي يعاني منها حتى يفهم الطبيب قبل البدء في عملية خلع الأسنان ويأخذ كل احتياطاته الملائمة لكل مريض.

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