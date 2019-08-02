هذه هي مواصفات سلامة لحوم الأضاحي

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حدد الدكتور عبد المقصود صبحى رئيس لجنة الزراعة للتفتيش على شوادر بيع اللحوم بوزارة الزراعة والخبير البيطري مواصفات اللحوم الجيدة والأضاحي، عبر حملات موسعة بجميع المحافظات لفحصها، والتأكد من خلوها من الأمراض.
وقال: "صبحى" خلال لقائة مع الإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه"الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، إن اللجان تهدف لفحص جميع عجول وخراف الأضاحى وتعريف المواطنين بمواصفات اللحوم الجيدة ، وضمان خلوها من أى أمراض
وأوضح عبد المقصود أن أختام اللحوم يجب أن تكون واضحة، للتأكيد ان الذبح تم داخل المجازر وانها صالحة وبلا أى أمراض ، مشيراً الى ان المجازر تفتح أبوابها بالمجان للتجار والمواطنين وبها فرق طبية للكشف عن الخراف والعجول .


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