هذه هي مواصفات سلامة لحوم الأضاحي

02 أغسطس 2019 - 10:10 م

حدد الدكتور عبد المقصود صبحى رئيس لجنة الزراعة للتفتيش على شوادر بيع اللحوم بوزارة الزراعة والخبير البيطري مواصفات اللحوم الجيدة والأضاحي، عبر حملات موسعة بجميع المحافظات لفحصها، والتأكد من خلوها من الأمراض.



وقال: "صبحى" خلال لقائة مع الإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه"الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، إن اللجان تهدف لفحص جميع عجول وخراف الأضاحى وتعريف المواطنين بمواصفات اللحوم الجيدة ، وضمان خلوها من أى أمراض

