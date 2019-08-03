  • السبت 03 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر02:01 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على واقعة استغلال أب وأم لطفلتهما الرضيعة

هشام عشماوي

"هشام عشماوي كنز معلوماتي سيكشف أسرار الشفرات الإرهابية"

توفيق عكاشة

توفيق عكاشة: هكذا تدار الانتخابات المحلية في مصر

عجول أضاحي

هذه هي مواصفات سلامة لحوم الأضاحي

السيسي

«السيسى» غير راضٍ عن الإعلام.. وخبراء يضعون «خارطة طريق» للنهوض به

أرشيفية

لهذه الأسباب.. 8 ملايين مصري مضطربون نفسيًا

كاسونجو

مفاجأة صادمة في انتقال مهاجم الزمالك إلى الوداد

أرشيفية

«ارتفاع معدلات الفقر».. إنجاز أم إخفاق؟

خالد الغندور

«خالد الغندور»: لهذا السبب «بكيت» على الهواء.. وحربنا مع الأهلي مستمرة

أرشيفية

لهذا السبب.. الإمارات تحذر رعاياها في تركيا

زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار نظام صاروخي جديد

عرب وعالم

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

واشنطن تمدد عقوباتها ضد بيونغ يانغ لمدة عام

#

زعيم كوريا الشمالية يفاجئ العالم بـ "سلاح تكتيكي جديد"

#

طلب لكوريا الشمالية وراء فشل قمة ترامب وكيم

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف اليوم مجددا على اختبار ما وصفته بأنه "نظام صاروخي جديد موجه متعدد الإطلاق".
جاء ذلك بعد أيام من اختبار بيونجيانج للنظام الصاروخي الجديد للمرة الأولى يوم الأربعاء.
وقال جيش كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إن كوريا الشمالية أطلقت على الأقل صاروخين قصيري المدى قبل الفجر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شابة: لا أتعمد إثارة الجدل بملابسي
» إخصائي يفجر مفاجأة صادمة بشأن "خلع الأسنان"
» ضبط 18 قنبلة و20 دانة وتدمير فتحتى نفق بسيناء
» إصابة 49 فلسطينيا بينهم 24 بالرصاص شرقي غزة
» علماء يكشفون معلومة صادمة عن نواة الكرة الأرضية
» «سيارة المشمع» تثير فضول «صلاح».. ما قصتها؟
» ممثلة لبنانية تدعو إلى حرق الفلسطينيين بـ«أفران هتلر»
» ترامب: زعيم كوريا الشمالية لن يخيب آمالي
» إيهاب جلال يوضح حقيقة تدريبه لمنتخب مصر
» تفاصيل "رحلة مرعبة" داخل هرم "خوفو"
» صورة.. «قفشة» و«متولي» يشاركان في مران الأهلي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:44 ص

  • فجر

    03:44

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج