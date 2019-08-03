تطور سريع.. تهديد جديد لإيران

03 أغسطس 2019 - 09:21 ص

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تصريحات له اليوم السبت أن "جميع أعضاء اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، توصلوا إلى إجماع على أن أمريكا وراء كل التوترات، وأن مطالب إيران كانت محددة وواضحة من البداية، ولم تكن لديها توقعات تتجاوز الاتفاق النووي".

وقال ظريف: "أعلنا إذا لم ينفذ الاتفاق النووي من قبل الآخرين بشكل كامل، فسوف ننفذه نحن أيضًا بشكل ناقص، وبالطبع كانت جميع إجراءاتنا في إطار الاتفاق النووي، لافتًا إلى أن الخطوة الثالثة من تقليص الالتزامات ستنفذ في ظل الظروف الحالية، ومن حق إيران أن تقرر ما إذا كانت ستنفذه أم لا".

وفي إشارة إلى مطالب بعض الدول الأعضاء في الاتفاق النووي بإلغاء الخطوة الثالثة المتمثلة في تقليص الالتزامات، قال إن "هذا الأمر متروك لإيران لاتخاذ قرار بشأن هذه المسألة وإذا لم تف الأطراف الأخرى بالتزاماتها، فسوف تتخذ خطوات إضافية".