مفاجأة مدوية تنشر لأول مرة عن "عشماوي"

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أكد مختار نوح، الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، أن التحقيق مع الإرهابي هشام عشماوي ساهم في كشف خلايا إرهابية كثيرة والقبض على عناصرها خاصة في العريش.

وأضاف "نوح"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن عشماوي كان مقررًا له أن يكون رئيس القيادة العسكرية لكل التنظيمات الإرهابية، مرجعًا السبب في ذلك إلى أن عشماوي تدرب على أرض مصر، ومن ثم فهو بالنسبة لهم شخص مثقف.

وتابع: "عشماوي ضيع علمه في حاجات هبلة وعبيطة"، مؤكدًا أن القبض على عشماوي كان ضربة قاصمة للتنظيمات الإرهابية، واصفًا يوم القبض عليه بـ يوم من أيام الله.

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