قوات سعودية تحرر عشرات الأفارقة من "الحوثيين"

03 أغسطس 2019 - 09:39 ص

حررت قوات الأمن السعودية في اليمن 81 أفريقيًا في سوق آل ثابت المحرر في مديرية قطابر بصعدة، وكانت تستخدمهم الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، بعمليات الاتجار بالبشر.

وكشف مصدر رسمي في قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، عن أن الحوثيين كانوا يحتجزون الأفارقة المحررين وبينهم 20 امرأة وطفلان، في قبو بسوق آل ثابت، وتجبرهم على القتال إلى جانبهم، والقيام بأعمال حفر الخنادق ونقل الأسلحة.

وأشار إلى أن العملية النوعية، رافقتها حملة إغاثة عاجلة دشنها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتم نقل الأفارقة المحررين إلى مركز إيواء، وتوفير العلاج العاجل، حيث إن أغلبهم يعانون من الإعياء بسبب الجوع وظروف الاحتجاز غير الإنسانية.