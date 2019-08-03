» إعلان دستورى بالسودان

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اتفق المجلس العسكري الانتقالي وائتلاف قوى الحرية والتغيير في السودان على إعلان دستوري، حسبما أعلن وسيط الاتحاد الأفريقي.

وقال محمد الحسن ليبات، إنه سيتم عقد اجتماعات لبحث مراسم التوقيع الرسمي على الإعلان الذي يمهد الطريق لتشكيل حكومة انتقالية في البلاد.

وأضاف بمؤتمر صحفى، إن اتفاق وفدى المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات على الإعلان الدستوري كان "اتفاقا تامًا".

ولم يفصح الوسيط الأفريقي عن أي تفاصيل عن فحوى الإعلان الدستوري، إلا أنه اعتبر أن الاتفاق يمهد لمرحلة جديدة لحكم انتقالي في السودان.

ويستهدف الاتفاق على الإعلان الدستوري الإعداد لانتقال سياسي بعدما أطاح قادة الجيش بالرئيس عمر البشير أبريل في أعقاب أشهر من الاحتجاجات على حكمه.

ووفق الإعلان الدستوري المتفق عليه، فإن قوات الدعم السريع سوف تتبع القائد العام للقوات المسلحة السودانية خلال فترة الحكم الانتقالي، حسبما قالت وكالة "رويترز".

وسيكون رئيس المجلس السيادي من الجيش، وعندما يتشكل هذا المجلس، سيتم حل المجلس العسكري الحاكم حاليا برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه، رئيس قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو.


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