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قصة توبة الفنانة الراحلة مديحة كامل.. ماتت صائمة

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مديحة كامل
مديحة كامل

متابعات-علا خطاب

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يحتفي موقع جوجل العالمي، اليوم السبت، بذكرى ميلاد الفنانة الراحلة مديحة كامل، والتي ولدت في الثالث من أغسطس عام 1948 م ، ورحلت عام 1997 م بعد صراع مع المرض .

وكانت الفنانة الراحلة ملقبة بـ"أميرة السينما العربية"، وبدأت رحلتها مع التمثيل فور تخرجها من كلية الآداب جامعة عين شمس، لتشارك في عدة أدوار صغيرة حتى جاء دور البطولة الذي طرحها بقوة أمام الجمهور في فيلم “30 يوم بالسجن” مع الفنان القدير الرحل فريد شوقي.

وتوالت أعمال النجمة، إلا أنها اعتزلت التمثيل عام 1992 م بعد أن أعلنت توبتها وارتدائها للحجاب إثر قصة مثيرة.

وروت نجلة الراحلة تلك القصة في تصريحات سابقة، والتي تفيد بخشوعها المفاجئ عند سماع القرآن الكريم لتدخل في نوبة بكاء وابتهال، حتى زارتها رؤية لأحد الأشخاص يلبسها رداء أبيض، ومن هنا قررت الاعتزال والتفرغ للعبادة حتى وافتها المنية.

في فيديو نادر لها قالت إنها تؤمن بأن أفضل الدعاء "طلب العفو والعافية" كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة، وأوصت مديحة كامل قبل موتها "بألا يلمس جسدها أحد غير المحرمين عليها"، وأن يقرأ في عزاها الدكتور عمر الكافي.

وذكرت صديقتها في فيديو نادر أنها تحدثت إلى كل من تعرفه من صديقاتها قبل صلاة الفجر في مكالمة جماعية وكانت سعيدة ومتحمسة للغاية، وأوصت صديقتها بعدم ترك صلاة الفجر ولتذهب لتستعد جيدًا للصيام "اوعي ماتصليش الفجر يا منى".



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