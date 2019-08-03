بالأطنان.. ضبط أكبر شحنة كوكايين فى هذه الدولة

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قصة التوبة

تمكنت السلطات الألمانية من ضبط أطنان من الكوكايين بميناء مدينة هامبورج الشمالية، في عملية مصادرة وصفت بـ"الأكبر في تاريخ البلاد".

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أنه جرى ضبط 4.5 أطنان من مخدر الكوكايين، تتجاوز قيمتها مليار يورو (1.11 مليار دولار).

وقال مكتب الجمارك في هامبورج، إن عملية المصادرة جاءت بعد فحص حاوية شحن مشبوهة قبل أسبوعين، كانت قادمة من عاصمة الأوروجواي مونتيفيديو ومتجهة إلى مدينة أنتويرب البلجيكية.

وأضاف المكتب في بيان، أن وصف الحاوية كان يشير إلى أنها محملة بفول الصويا، إلا أنه بعد عملية التدقيق والفحص، عثرت السلطات على 221 حقيبة رياضية سوداء تحتوي على 4200 علبة من الكوكايين المضغوط.

وتابع "قيمة المحجوزات الهائلة تمثل أكبر عملية مصادرة منفردة للكوكايين في ألمانيا"، مبينًا أن مكتب المدعي العام في هامبورج يحقق في تفاصيل الوجهة المحتملة للحاوية.

وختم البيان قائلا: "جرى إتلاف الكوكايين الذي تمت مصادرته بموجب إجراءات أمنية صارمة وشاملة".


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