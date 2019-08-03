» التماسيح تجوب شوارع الهند .. لن تتخيل الضحايا

03 أغسطس 2019 - 10:08 ص

قتل خمسة أشخاص، جراء هطول الأمطار وارتفاع مستوى المياه لما يقرب من 50 سنتيمترًا ما تسبب فى خروج التماسيح لشوارع مدينة فادودارا الهندية، وفق ما ذكرته الشرطة المحلية.

وبقي مستوى المياه مرتفعاً في المدينة الواقعة في ولاية غوجارات، حيث أغلقت محطة السكة الحديد الرئيسية ومعظم الطرق بسبب هذا الطوفان.

وأجلي 5000 شخص من منازلهم، بسبب فيضان نهر فيشواميتري المليء بالتماسيح عبر المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 1.2 مليون نسمة.

وقد أظهر شريط فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي تمساحاً يهاجم كلباً في أحد الشوارع، إلا أن نشطاء من جمعيات الرفق بالحيوان ألقوا القبض على ذلك التمساح.

وأوضحت الشرطة أنه تم الإبلاغ عن حادثين آخرين يتعلقان بتماسيح في مناطق مأهولة.

وقال مسئولون إن شخصين تعرضا للصعق بالكهرباء وتوفي عاملان، بعدما سقط عليهما جدار متصدع بسبب الفيضانات، كما عُثر على جثة رجل ستيني تطفو على سطح المياه لكن سبب وفاته ما زال مجهولاً.

وأشار مسئولون إلى أن فرقاً طبية من مدن أخرى في هذه الولاية الغربية سترسل إلى فادودارا للقيام بعمليات لاحتواء الأمراض والأوبئة.