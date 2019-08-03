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حال انتقاله لـ «يونايتد»..

"ماجواير" سيصبح أغلى مدافع بالعالم

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أفادت تقارير بموافقة فريق ليستر سيتي بالتخلى عن مدافعه الإنجليزي هاري ماجواير، لصالح مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني أي نحو 97 مليون دولار أميركي، ليصبح بذلك أغلى مدافع بالعالم.  

وسيخضع المدافع الذي خاض 20 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا لفحص طبي روتيني في نهاية الأسبوع الحالي، قبل أن يصبح انتقاله رسميًا.  

وفي حال تأكد رقم الصفقة، سيتفوق ماجواير على الهولنديين ماتيس دي ليخت المنتقل الشهر الماضي من أياكس أمستردام إلى يوفنتوس الإيطالي مقابل 75 مليون يورو إضافة إلى 10.5 ملايين مكافآت، وفيرجيل فان دايك المنتقل من ساوثمبتون الإنجليزي إلى مواطنه ليفربول مقابل 75 مليون يورو في يناير 2018.

وسيصبح ماجواير ثالث لاعب يستقدمه يونايتد الصيف الحالي بعد الظهير آرون وان-بيساكا من كريستال بالاس والجناح الويلزي دانيال جايمس من سوانسي.


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