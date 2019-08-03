» اجتماع مهم لـ «المسابقات» لتحديد ملامح الدورى الجديد

03 أغسطس 2019 - 10:21 ص

يعقد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، اجتماعًا مع مدربي ومندوبي أندية الدورى الممتاز، فى الواحدة ظهرًا بمناقشة لائحة الدورى الجديد، حيث سيتم تغليظ العقوبات على الأجهزة الفنية واللاعبين والجماهير حالة أى خروج عن النص.

يسعى اتحاد الكرة لحضور الجماهير، لاسيما بعد نجاح تجربة دخول الجمهور بأعداد كبيرة فى بطولة أمم أفريقيا 2019، لكن مع وضع ضوابط لمنع الشغب والتجاوزات.

كما يتطرق الاجتماع إلى ضرورة مطالبة اللاعبين والمدربين باستخراج "fan id" لدخول المباريات.