» الزمالك يخطر "ديكاداها" بتحمل تكاليف سفره لمصر

03 أغسطس 2019 - 10:25 ص

أخطر مسئولو نادى الزمالك، نظراءهم بفريق ديكاداها الصومالي، بتحمل تكاليف سفر الفريق الصومالى للقاهرة، لخوض مباراتى الذهاب والعودة فى مصر بالدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا.

جاء ذلك عقب مفاوضات إدارة بطل الصومال مع نظرائهم فى الأبيض حول التنسيق فى حقوق البث الخاصة بمباراة الذهاب المحدد لها 11 أغسطس الجاري فى ذهاب الدور التمهيدى بدورى أبطال أفريقيا.

وكشف مسئولو ديكاداها لنظرائهم فى الزمالك أنهم على استعداد للقدوم إلى القاهرة يوم 9 أغسطس الجارى، لإقامة مباراة الذهاب فى مصر، بعد إخطار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بالموافقة على خوض المباراتين فى القاهرة، فيما تنتظر إدارة بطل الصومال التأكيد من الكاف بالموافقة، وفى حالة حدوث أى أمر أخر، سيكون لقاء الذهاب فى جيبوتى وفقًا للإخطار الرسمى الذى وصل إلى الناديين من قبل الاتحاد الأفريقى.