مفاجأة عن "رخام الحرم".. ماذا يحدث للحجاج في الصيف

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متابعات - أمينة عبد العال

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اليونان

المسجد الحرام

الكعبة المشرفة

المسجد النبوي

الرخام

كشفت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي في فيديو توعوي، عن السر في أن رخام المسجد الحرام يحتفظ ببرودته ولا يسبب أي أذى للحجاج وزوار الكعبة المشرفة، على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة أحياناً إلى 50 درجة مئوية.

وأوضحت الرئاسة العامة في بين لها أن حكومة المملكة تقوم باستيراد أفضل أنواع الرخام من اليونان المعروفة بأحجارها الطبيعية وجودة رخامها إذ تعتبر الدولة الأولى التي اكتشفته.

 ولفتت إلى أن المملكة تستورد الرخام الخام المسمى ”التاسوس” الصلب المتميز بلونه الأبيض الكرستالي والذي تتجاوز سماكته 5 سم ، ويعمل على تخزيين الرطوبة ليلاً وتحويلها نهارًا لبرد للطائفين.

ويتم تصنيع خام “التاسوس” وتقطيعه في مصانع المملكة بإشراف كبار المهندسين وبأحدث التقنيات مع مراعاة تقسيم البلاط بما يتناسب مع اتجاه القبلة، على أن يتم استبدال أي بلاطة باهتة أو افتقدت خاصية البرودة.


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